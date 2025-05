Ucraina Meloni rilancia sostegno a Kiev | Attendiamo da Russia risposta su cessate il fuoco

Giorgia Meloni riafferma il sostegno dell'Italia all'Ucraina, auspicando una pace "giusta e duratura", mentre si attende la risposta della Russia riguardo a un possibile cessate il fuoco. Questi temi si intrecciano con i recenti appelli di Papa Leone XIV durante il vertice intergovernativo, che pone l'accento sui conflitti che destabilizzano l'ordine internazionale.

(Adnkronos) – La ricerca di una pace "giusta e duratura" per l'Ucraina, ma anche gli sforzi per un cessate il fuoco a Gaza. Giorgia Meloni torna sui due conflitti che agitano lo scenario internazionale, al centro anche dei primi discorsi pubblici di Papa Leone XIV, in occasione del vertice intergovernativo con il primo ministro greco.