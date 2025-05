Ucraina | Macron sanzioni a Russia in prossimi giorni se Mosca non accetta tregua

Emmanuel Macron ha avvertito che le sanzioni occidentali contro la Russia entreranno in vigore "a partire dai prossimi giorni" se Mosca non accetterà una tregua in Ucraina. Il presidente francese ha espresso preoccupazione per la situazione, sottolineando l'importanza di una soluzione pacifica nel conflitto, durante un'intervista con TF1.

Milano, 13 mag. (LaPresse) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che le sanzioni decise dagli alleati occidentali contro la Russia potrebbero essere applicate “a partire dai prossimigiorni” se Mosca non accetterà la tregua in Ucraina”. Lo ha detto parlando all’emittente TF1. “Ciò che è in gioco in Ucraina è la nostra sicurezza. Vogliamo un cessate il fuoco su terra, mare e aria per 30 giorni”, ha detto, “vogliamo applicare sanzioni contro la Russia nei prossimigiorni, in accordo con gli Stati Uniti”. “Non posso dirvi se Vladimir Putin si recherà in Turchia”, ha aggiunto Macron, “stiamo aspettando la risposta della Russia”. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Macron, sanzioni a Russia in prossimi giorni se Mosca non accetta tregua

Macron e la Crisi Ucraina: Francia incerta sul Whatever it Takes

Il presidente francese Emmanuel Macron ha recentemente evocato la famosa frase "whatever it takes", resa celebre da Mario Draghi durante la crisi dell'Euro, per sottolineare la determinazione della Francia nel non permettere alla Russia di vincere la guerra in Ucraina.