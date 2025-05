Ucraina l' ultima apertura di Trump il mediatore | il tycoon a Istanbul per mettere all' angolo Putin Le sanzioni sul tavolo

L'ultima mossa di Trump come mediatore potrebbe cambiare le sorti del conflitto ucraino. A Istanbul, il tycoon si prepara a mettere all'angolo Putin, con le sanzioni sul tavolo. L'appuntamento è fissato per le quattro, come in un vero poker. Tuttavia, rimane il dubbio su chi avrà il coraggio di sedersi al tavolo.

L?appuntamento è per quattro, come nelle vere partite a poker. Ma resta il dubbio su chi si presenterà davvero. Il panno verde è allestito a Istanbul e il padrone di casa. 🔗Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Ucraina, l'ultima apertura di Trump il mediatore: il tycoon a Istanbul per mettere all'angolo Putin. Le sanzioni sul tavolo

