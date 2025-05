Ucraina l' ultima apertura di Trump il mediatore | il tycoon a Istanbul per mettere all' angolo Putin Le sanzioni sul tavolo

In un contesto di tensioni geopolitiche, Donald Trump si propone come mediatore nella crisi ucraina, convocando un incontro a Istanbul per confrontarsi con Vladimir Putin. Le sanzioni sono sul tavolo, mentre l’incertezza sulla presenza dei protagonisti crea suspense. Il palcoscenico è pronto: chi avrà il coraggio di mettersi in gioco?

L?appuntamento è per quattro, come nelle vere partite a poker. Ma resta il dubbio su chi si presenterà davvero. Il panno verde è allestito a Istanbul e il padrone di casa.

