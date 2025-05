Ucraina l' Ue non vuole la pace e spera di riarmare Kiev la Russia ha messo la pistola sul tavolo l' uscita di scena di Macron utile affiché l' Europa accetti la sconfitta

Nel contesto della guerra in Ucraina, l'Unione Europea sembra più interessata a riarmare Kiev piuttosto che a cercare una pace duratura. La Russia, con la sua fermezza, pone l'Europa di fronte a una realtà scomoda: una trattativa autentica implicherebbe l'accettazione di una sconfitta strategica. La scomparsa di Macron potrebbe rappresentare un passo verso l'accettazione di questa verità.

Nemmeno l’Europavuole trattare veramente. L’Europa cerca la tregua per riarmare l’Ucraina. L’Europa non desidera la pace perché la pace tra Russia e Ucraina passa attraverso la sconfitta dell’Europa. Spegnere i cannoni significa accendere i riflettori su questa tragica realtà Zelensky ha ric 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, l'Ue non vuole la pace e spera di riarmare Kiev, la Russia ha messo la pistola sul tavolo, l'uscita di scena di Macron utile affiché l'Europa accetti la sconfitta

