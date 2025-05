Ucraina la guerra continua Nuovi attacchi e le reazioni a Kiev

La guerra in Ucraina infuria da oltre tre anni, con nuovi attacchi che mettono a dura prova la resilienza del paese. A Kiev, le reazioni delle autorità e della popolazione sono intense, mentre la comunità internazionale osserva con preoccupazione l'evolversi della situazione. Raffaella Frullone offre un'analisi approfondita degli eventi recenti.

La guerra in Ucraina continua senza sosta ormai da oltre tre anni. Servizio di Raffaella Frullone Ucraina, la guerra continua. Nuovi attacchi e le reazioni a Kiev

Ultime notizie guerra Ucraina : primi attacchi a Lutsk

Tv e media ucraini hanno riferito di esplosioni a Lutsk, nordovest del Paese,e a Dnipro, città dell'entroterra sul fiume Dnepr, nell'area centro-orientale.