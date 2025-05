Ucraina | Kiev assenza Putin in Turchia sarebbe segnale definitivo

In un contesto di crescente tensione geopolitica, l'assenza di Putin al vertice in Turchia potrebbe rappresentare un segnale decisivo. Il presidente ucraino Zelensky, già confermato per l'incontro, potrebbe trovarsi in una posizione di vantaggio, mentre le dichiarazioni recenti di Trump aggiungono ulteriore peso alle dinamiche in gioco tra le potenze coinvolte.

Milano, 13 mag. (LaPresse) – “Abbiamo confermato che il presidente Zelensky è pronto e sarà in Turchia. Ieri il presidente Trump ha rilasciato una dichiarazione molto forte e chiara in cui afferma di aspettarsi la presenza di entrambi i leader in Turchia. Sta anche valutando la possibilità di recarsi lì. Credo che se Vladimir Putin rifiuterà di venire in Turchia, questo sarà il segnaledefinitivo che la Russia non vuole porre fine a questa guerra, che la Russia non vuole e non è pronta per alcun negoziato”. Lo ha detto il capo dell’ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, intervenendo online alla sessione del Copenhagen Democracy Summit 2025. Lo riferisce la presidenza Ucraina, spiegando che il dibattito è stato moderato da Anders Fogh Rasmussen, ex segretario generale della Nato dal 2009 al 2014 e copresidente del Gruppo di lavoro internazionale sulle questioni di sicurezza e l’integrazione euro-atlantica dell’Ucraina. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: Kiev, assenza Putin in Turchia sarebbe segnale definitivo

