Ucraina Kiev | A Istanbul Zelensky palerà solo con Putin

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si prepara a un incontro cruciale con Vladimir Putin a Istanbul, escludendo qualsiasi altra interazione con funzionari russi. Questa decisione, comunicata dal consigliere Mykhailo Podolyak, sottolinea l'importanza del dialogo diretto in un contesto di tensioni crescenti tra Ucraina e Russia.

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non incontrerà nessun altro funzionario russo, a parte il presidente russo Vladimir Putin, a Istanbul questa settimana. Lo ha dichiarato il consigliere presidenziale Mykhailo Podolyak come riporta The Kyiv Independent, spiegando che i colloqui con rappresentanti di livello inferiore sarebbero inutili. Secondo quanto riferiscono diversi media, tra cui l'agenzia . 🔗Leggi su Periodicodaily.com