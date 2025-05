Ucraina incontro Mulè-Alieksieiev | Parlamenti decisivi per processo ricostruzione e adesione all’Ue

In un incontro significativo a Montecitorio, il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, ha dialogato con il deputato ucraino Serhii Alieksieiev. Questa visita segna un passo decisivo per la cooperazione tra i parlamenti e il sostegno al processo di ricostruzione dell'Ucraina e alla sua aspirazione di adesione all'Unione Europea.

ROMA – Il vicepresidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, ha incontrato questa mattina a Montecitorio il deputato ucraino Serhii Alieksieiev, co-presidente del Gruppo di Cooperazione Interparlamentare tra la Verkhovna Rada dell’Ucraina e la Camera dei Deputati della Repubblica Italiana. “Un incontro utilissimo nel percorso che porterà il parlamento italiano e quello ucraino a confrontarsi durante la conferenza per la ricostruzione, a Roma nel luglio prossimo – spiega Mulè – I rapporti tra i due parlamenti sono eccellenti e testimoniati da un continuo e proficuo scambio, di tipo formativo e legislativo. Nelle prossime settimane sarà definita l’agenda della conferenza per la ricostruzione che porterà il parlamento italiano ad avere un ruolo centrale nella definizione dei prossimi passi sulle azioni da compiere per accompagnare la ricostruzione e l’adesione dell’Ucraina all’UE”. 🔗Leggi su Lopinionista.it