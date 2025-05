Ucraina Cremlino | Putin non ha ancora deciso se andrà a Istanbul

Il dialogo tra Ucraina e Kremlin si intensifica, con Putin che annuncia la sua indecisione su Istanbuli. Affermando che chi desidera la pace deve considerare le sue proposte, il presidente russo lascia ora all'Ucraina la scelta di proseguire nel conflitto. Tuttavia, il leader ucraino ribadisce che qualsiasi negoziazione avverrà solo a condizioni chiare e ferme.

"Chi vuole la pace non può fare a meno che sostenere la nostra proposta", ha spiegato Putin, lasciando ora nelle mani dell'Ucraina la possibilità di mandare avanti o no il conflitto. Il leader ucraino ha però sostenuto che il suo Paese sarà pronto a negoziare solo con la consapevolezza che non vi saranno più morti o bombardamenti

Ucraina : presidente Zelensky è pronto a vedere Putin

Il presidente Zelensky è pronto a incontrare Putin "anche oggi": così il ministro degli Esteri ucraino Kuleba, osservando che negli incontri delle delegazioni di Ucraina e Russia si è posta una serie di questioni che i negoziatori non possono risolvere da soli "Possono sedersi per altre 25 ore al giorno, guardarsi, raccontarsi qualcosa, ma semplicemente non hanno un mandato per risolvere tutti i problemi.