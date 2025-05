Ucraina Conte | Usa chiamano alleati ma l’Italia è fuori da tutto

In un contesto di crescente tensione, l'Italia si trova esclusa da importanti discussioni diplomatiche riguardanti l'Ucraina. Mentre Stati Uniti e alleati si confrontano su strategie e accordi, Roma appare nuovamente in panchina, sollevando interrogativi sul suo ruolo nelle dinamiche internazionali.

Roma, 13 mag. (askanews) – "l'Italia di nuovo in panchina! Leggiamo da una nota ufficiale che il segretario di Stato degli Stati Uniti ha chiamato i ministri di Ucraina, Regno Unito, Francia, Germania e Polonia, oltre all'alto rappresentante dell'Ue, per discutere il percorso verso un accordo di pace in Ucraina. Meloni e soci di governo sono ancora impegnati al telefono coi comici russi? Sono a fare rafting?" Lo ha scritto sui suoi canali social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. "Siamo fuori da tutto: dopo aver preso i baci in testa per inviare armi a oltranza, aver fallito la strategia e aver fatto pagare il prezzo ai cittadini, a partire dal carobollette, siamo anche – aggiunge l'ex premier – seduti in panchina, ai margini dei vertici". "Non abbiamo né un ruolo, né una voce", ha concluso Conte.