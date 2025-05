Ucraina colloqui Kiev-Mosca Cremlino | Diremo chi andrà a Istanbul quando Putin lo riterrà necessario

Si avvicina un potenziale vertice tra Ucraina e Russia, previsto per giovedì 15 maggio a Istanbul. Volodymyr Zelensky ha dichiarato la sua disponibilità, ma resta incerto chi rappresenterà Mosca. Il Cremlino ha fatto sapere che l'annuncio sull'inviato avverrà solo quando Vladimir Putin lo considererà opportuno. Le tensioni si intensificano in attesa di sviluppi decisivi.

Ucraina e Russia sarebbero pronte a un incontro giovedì 15 maggio a Istanbul, in Turchia. Il leader di Kiev Volodymyr Zelensky si dice pronto al vertice, ma a rappresentare Mosca chi ci sarà? Il Cremlino ha fatto sapere che l’annuncio arriverà quando il presidente russo Vladimir Putinriterrànecessario.Ukraine has always supported diplomacy. I am ready to come to Türkiye. Unfortunately, the world still has not received a clear response from Russia to the numerous proposals for a ceasefire.Russian shelling and assaults continue. Moscow has remained silent all day regarding the. pic.twitter.com4AGiLX5Sdf— Volodymyr Zelenskyy ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) May 12, 2025colloquiKiev-Mosca, le parole del Cremlino“quando il presidente lo reputerà necessario lo annunceremo”, ha detto il portavoce della presidenza russa Dmitry Peskov, secondo quanto riportano le agenzie di stampa russe. 🔗Leggi su Lapresse.it