Ucraina c’è speranza per il negoziato di pace in Turchia

Un nuovo spiraglio di speranza si apre per la pace in Ucraina con l'incontro previsto giovedì a Istanbul tra il presidente ucraino Zelensky e il presidente turco Erdogan. L'attenzione è rivolta anche alla possibile partecipazione di Putin, la cui conferma è ancora inesistente. Un momento cruciale per il futuro del conflitto.

C'è speranza per il negoziato di pace che si aprirà giovedì in Turchia. A Istanbul con Erdogan ci sarà il presidente ucraino Zelensky. Al momento nessuna conferma da Mosca sulla presenza o meno di Putin. Servizio di Marco Burini

