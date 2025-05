Ucciso leader della milizia | Tripoli nel caos

La Libia affonda nuovamente nel caos dopo l'uccisione di Abdel Ghani Al-Kikli, conosciuto come Gheniwa, leader della milizia Apparato di Supporto alla Stabilità (Ssa). Questo evento segna un ulteriore capitolo di instabilità in un paese che, dalla caduta di Gheddafi, non ha mai trovato la pace. Continua a leggere...

La morte di Abdel Ghani Al-Kikli, noto come Gheniwa, capo dellamilizia Apparato di Supporto alla Stabilità (Ssa) destabilizza una Libia senza pace dalla morte di Gheddafi. 🔗Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Ucciso leader della milizia: Tripoli nel caos

Altre fonti ne stanno dando notizia

Libia: ucciso a Tripoli il capo della milizia Al-Kikli - Abdel Ghani al-Kikli, noto come “Gheniwa”, leader della milizia Apparato di Supporto alla Stabilità (Ssa), è stato ucciso oggi nel campo militare Tekbali, a sud di Tripoli. Lo riportano i media libici ... 🔗msn.com

Ucciso in Libia al-Kikli, il capo della milizia Ssa. Scontri a Tripoli - Notte di scontri a Tripoli. La capitale della Libia è stata scossa da numerosi colpi d'arma da fuoco in seguito all'uccisione di al-Kikli ... 🔗dire.it

Libia, scontri a Tripoli. Che cosa è successo - Violenti scontri tra gruppi armati rivali si sono registrati nella notte a Tripoli, in Libia, nel corso dei quali è stato ucciso Abdelghani al-Kikli, leader della milizia Support and Stability Apparat ... 🔗italiaoggi.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ancona, Mattia Rossetti pugnala a morte l’amico Michele Martedì per una ragazza

L'ombra dell'angoscia psichiatrica si estende al delitto ad Ancona, dove ieri il parrucchiere Michele Martedì, 26 anni, è stato pugnalato a morte dall'amico Mattia Rossetti, che ha espresso tutto il suo odio per la vittima in un racconto .