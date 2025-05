Il torturatore Abdel Ghani al-Kikli è statoUcciso il 12 maggio nel campo militare di Tekbali, a sud di Tripoli. Il capo della milizia libica Apparato di supporto alla stabilità (Ssa) sarebbe caduto vittima di una congiura militare. Appena si è diffusa la notizia della sua morte, per le strade. 🔗Leggi su Today.it

© Today.it - Ucciso il torturatore al-Kikli, era stato in Italia per una visita a un ministro. Spari tra miliziani e incendi in strada