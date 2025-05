Ucciso capo milizia scontri in Libia

La situazione a Tripoli è tornata sotto controllo dopo violenti scontri che hanno portato alla morte di Abdel Ghani Al-Kikli, noto come Gheniwa, capo della milizia Apparato di Supporto alla Stabilità. I conflitti, scoppiati ieri sera, hanno causato un bilancio provvisorio di sei feriti, sollevando preoccupazioni per la stabilità della capitale libica.

7.43 E' tornata sotto controllo la situazione a Tripoli, dopo i violenti scontri scoppiati ieri sera presso la capitale della Libia in cui è stato Ucciso Abdel Ghani Al-Kikli, noto come Gheniwa. Il bilancio provvisorio è di 6 feriti. Al-Kikli era a capo della milizia Apparato di Supporto alla Stabilità (Ssa). Sarebbe stato Ucciso su ordine di Mahmoud Hamza, comandante di un reggimento della Brigata da combattimento, che lo avrebbe invitato nel suo quartiere generale per una riunione. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it