Uccise la moglie a coltellate in casa Giovanni Salamone a processo | Io armato dal dio del male

Giovanni Salamone, 61 anni, è sotto processo per l'omicidio della moglie Patrizia Russo, uccisa a coltellate nella loro casa ad Alessandria. In aula, Salamone ha sostenuto di essere stato "armato dal dio del male", dichiarando di essere stato posseduto durante l'atto, in un contesto complesso che coinvolge accuse di inganno economico.

GiovanniSalamone, il 61enne reso confesso dell’omicidio della moglie Patrizia Russo ad Alessandria, ha ribadito in aula di essere stato armato da satana. "Mi volevano fregare i soldi. Non so spiegare chi e come, perché ero posseduto" ha dichiarato durante il processo in cui è imputato per omicidio volontario aggravato. 🔗Leggi su Fanpage.it

