Uccise la ex fidanzata Elisa Amato a colpi di pistola via libera ad una Fondazione a lui dedicata

La tragica storia di Federico Zini, che uccise la ex fidanzata Elisa Amato prima di togliersi la vita, ha trovato un risvolto inaspettato. Il Tar della Toscana ha autorizzato il padre a costituire una fondazione in memoria del giovane, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla violenza di genere, una tematica sempre più urgente.

Il padre del giovane Federico Zini, che Uccise l'ex-fidanzata togliendosi poi la vita, potrà costituire una Fondazionededicata al figlio per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla violenza di genere. Lo ha stabilito il Tar della Toscana accogliendo il ricorso del genitore del venticinquenne.

