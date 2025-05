Uccise il compagno di cella a Opera Massari condannato all’ergastolo

Domenico “Mimmo” Massari, 59 anni, è stato condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise di Milano per l’omicidio del compagno di cella Antonio Magrini, avvenuto il 19 aprile 2024 nel carcere di Opera. Massari, già in carcere per aver ucciso l'ex moglie, è ora di nuovo al centro di un grave fatto di cronaca.

È stato condannatoall’ergastolo dalla Corte d’Assise di Milano Domenico “Mimmo“ Massari, 59enne imputato per aver ucciso, il 19 aprile del 2024, il compagno di cella Antonio Magrini nel carcere milanese di Opera, dove Massari stava scontando il suo primo ergastolo per avere ammazzato l’ex moglie. La Corte (giudici togati Bertoja-Fioretta) ha riconosciuto l’imputazione di omicidio aggravato da sevizie e crudeltà e dai futili motivi, formulata dalla pm Rosaria Stagnaro, che aveva chiesto proprio l’ergastolo. Nell’interrogatorio davanti al giudice Luca Milani che aveva firmato l’ordinanza cautelare, Massari aveva confermato la versione fornita subito dopo il delitto, spiegando di "aver nutrito astio" nei confronti del compagno di cella, che si trovava in carcere per questioni di droga, "per ragioni legate all’utilizzo della televisione e della pulizia della cella". 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Uccise il compagno di cella a Opera. Massari condannato all’ergastolo

