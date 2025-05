Uccise i figli neonati il medico del 118 | La madre non aveva iniziato il massaggio cardiaco piangeva sul divano

Un tragico evento ha scosso la comunità di Pedrengo, dove un medico del 118 è intervenuto su un bimbo di pochi mesi, il quale ha riportato un arresto cardiaco. La madre, in evidente stato di angoscia, non aveva iniziato il massaggio cardiaco. Purtroppo, la famiglia aveva già vissuto la dolorosa perdita di un altro figlio.

Pedrengo. “Ho pensato di avvisarvi perché sono qui con il 118, siamo intervenuti su Zorzi Mattia, un bimbo che come mi dice il papà era seguito da voi. Sono intervenuto perché ha avuto un episodio di arresto cardiaco e già loro avevano avuto un figlio morto a 5 mesi”.“Sì sì, gli abbiamo fatto anche tutta la genetica per le cardiopatie che è risultata negativa e aveva messo un loop recorder addirittura fuori indicazione. Ti giuro, sono sconvolta, ha avuto un ricovero lunghissimo e l’abbiamo rivoltato come un calzino”.Questo è il dialogo telefonico, fatto sentire in aula durante l’udienza di lunedì 12 maggio, tra il medico anestesista rianimatore dell’ospedale Papa Giovanni Mirko Nacoti e la dottoressa della patologia neonatale, che una settimana prima aveva dimesso il piccolo Mattia, 2 mesi appena, dopo un ricovero di oltre un mese. 🔗Leggi su Bergamonews.it