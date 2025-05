Uccise Alessandro Mathas a 8 mesi il broker Antonio Rasero chiede permesso premio

Antonio Rasero, ex broker genovese condannato per l'omicidio del piccolo Alessandro Mathas, richiede il primo permesso premio dopo anni di detenzione. La richiesta prevede un'uscita di otto ore per rivedere i propri familiari. Il caso, avvenuto nel marzo 2010 a Genova, ha scosso l'opinione pubblica e sollevato interrogativi sulla giustizia e il perdono.

Antonio Rasero, l’ex broker genovese accusato di avere ucciso nel marzo 2010 a Genova il piccolo AlessandroMathas di otto mesi, chiede il primo permessopremio. Vuole provare a uscire dal carcere per otto ore, dalla mattina fino alla sera, per rivedere i parenti a casa. L’ex broker era stato condannato in primo grado a Genova a 26 anni e poi assolto in secondo grado. Rasero ha scontato 10 anni, vuole rivedere i parenti a casaLa sentenza era stata impugnata e la Cassazione aveva disposto l’annullamento dell’assoluzione e la celebrazione di un nuovo processo di secondo grado, a Milano dove i giudici lo avevano condannato a 26 anni. Pena confermata dalla Suprema corte nel 2017. Rasero ha scontato, finora, poco più di 10 anni. Tramite il suo legale, l’avvocato Cristiano Mancuso, ha chiesto al tribunale di Sorveglianza il permesso. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Uccise Alessandro Mathas a 8 mesi, il broker Antonio Rasero chiede permesso premio

Su questo argomento da altre fonti

Il piccolo Alessandro Mathas, ucciso a 8 mesi: Antonio Rasero chiede un permesso premio per uscire dal carcere dopo 10 anni - Antonio Rasero, l'ex broker genovese accusato di avere ucciso nel marzo 2010 a Genova il piccolo Alessandro Mathas di otto mesi, chiede il primo permesso premio. Vuole provare a uscire ... 🔗leggo.it

Omicidio Alessandro Mathas, l'assassino chiede un permesso premio - Antonio Rasero, l'ex broker genovese accusato di avere ucciso nel marzo 2010 a Genova il piccolo Alessandro Mathas di otto mesi, chiede il primo permesso premio. Vuole provare a uscire dal carcere per ... 🔗msn.com

Bimbo ucciso a Genova nel 2010, l’omicida chiede un permesso premio - Genova – Antonio Rasero, l'ex broker genovese condannato per aver ucciso, nel marzo del 2010, il piccolo Alessandro Mathas di 8 mesi, chiede il primo permesso premio: vuole provare a uscire dal ... 🔗ilsecoloxix.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

TALE E QUALE SHOW LA FINALISSIMA : Quarto giudice Alessandro Siani

Il giorno della finalissima ? arrivato. Venerd? 20 novembre andr? in onda alle 21.25 la decima e ultima puntata di ?Tale e Quale Show?, il variet? di Rai1 condotto da Carlo Conti, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy.