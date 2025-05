Uccide una donna e ferisce un collega De Maria aveva preso il biglietto per il Duomo 24 ore prima di suicidarsi

Emanuele De Maria, dopo aver ucciso la sua compagna e ferito un collega, ha acquistato un biglietto per il Duomo di Milano poche ore prima di suicidarsi. Questo gesto drammatico, avvenuto dopo una serie di eventi tragici, solleva interrogativi sulla sua mente e sulla pianificazione dei crimini. La Procura indaga su un possibile premeditato disegno criminoso.

Emanuele De Mariaaveva acquistato il biglietto per accedere alla terrazza del Duomo di Milano 24 ore prima di togliersi la vita. Il 35enne aveva appena ferito un collega dell'hotel Berna e il giorno precedente aveva ucciso la donna con cui aveva una relazione. Per la Procura, potrebbe aver "pianificato" le sue azioni. 🔗Leggi su Fanpage.it

