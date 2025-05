Tyrrhenian Link | come funziona il cavo sottomarino che collega Sicilia e Campania

Il Tyrrhenian Link è un innovativo cavo sottomarino che collega Sicilia e Campania, rivoluzionando la distribuzione dell'energia. Questa infrastruttura permette di ottimizzare l'integrazione delle fonti rinnovabili, contribuendo a una rete elettrica più sostenibile e efficiente. Scopriamo insieme come funziona e quali benefici offre.

Il cavo sottomarino Tyrrhenian Link consente di distribuire più facilmente l'energia prodotta dalle rinnovabili.

