tuttosport – quando si gioca tutta la serie a il calendario ufficiale

La 37ª giornata di Serie A si avvicina, promettendo emozioni e sfide decisive per la corsa al titolo e alla salvezza. Domenica 18 maggio, alle 20.45, nove partite avranno inizio simultaneamente, un'innovativa scelta organizzativa che valorizza l'equità tra le squadre, come riporta Tuttosport. Prepariamoci a vivere un finale di stagione da brivido!

2025-05-13 13:05:00 Torino, l'ultimo titolo di Tuttosport:La 37ª giornata di Serie A si preannuncia infuocata, con il fischio d'inizio fissato in contemporanea per ben nove gare domenica 18 maggio alle ore 20.45. Un calendario pensato, in sinergia con i broadcaster, per garantire equità tra le squadre ancora in lotta per i medesimi obiettivi: scudetto, qualificazione alle coppe europee e salvezza. L'unica eccezione è rappresentata da Genoa-Atalanta, anticipo del sabato sera, priva di implicazioni dirette nella corsa al vertice o in zona retrocessione. La Juventus di Tudor ha nel suo destino l'eventuale qualificazione alla prossima Champions League e il primo scoglio da superare è l'Udinese. Juve-Udinese e la corsa ChampionsTra i match più attesi spicca Juventus-Udinese, con i bianconeri chiamati a difendere il piazzamento Champions in una volata che coinvolge anche Bologna, Lazio e Roma.