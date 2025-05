Tuttosport | Juve su Osimhen il Napoli alza il muro

La Juventus punta deciso su Victor Osimhen, attaccante del Napoli, considerato fondamentale per il mercato estivo bianconero. Tuttavia, il club partenopeo alza le difese, rendendo difficile un eventuale trasferimento. Le parole di Stefano Salandin su Tuttosport mettono in luce gli intrighi di mercato che coinvolgono queste due importanti squadre italiane.

Tuttosport: “Juve su Osimhen, il Napolialza il muro”">Victor Osimhen potrebbe diventare la chiave di volta del mercato estivo bianconero. A sostenerlo è Stefano Salandin su Tuttosport, che racconta come l’attaccante del Napoli sia considerato da Cristiano Giuntoli la “boa di salvataggio” ideale non solo per il campo – grazie alla sua capacità di fare reparto da solo, con velocità, fisicità e gol – ma anche per il rilancio tecnico e mediatico della Juventus.Il corteggiamento dell’ex ds partenopeo non è un mistero: i rapporti consolidati con l’agente Roberto Calenda e con lo stesso Osimhen costituiscono una base solida, ma il vero ostacolo resta la posizione del Napoli, come chiarito su Tuttosport. Il club azzurro non ha alcuna intenzione di cedere il nigeriano in Italia: l’offerta da 80 milioni della Juve sarebbe stata respinta con un secco “no” dai dirigenti, i quali chiedono almeno 100 milioni per aprire una trattativa. 🔗Leggi su Napolipiu.com