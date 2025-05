tuttosport – dimissioni clamorose c è la premier

Tuttosport riporta una clamorosa notizia: Francesco Calvo si dimette a sorpresa, creando un vero giallo a soli due turni dalla conclusione del campionato. Con la Champions League ancora in palio e l'attesa per l'annuncio dello sponsor, la situazione si fa tesa in vista del Mondiale. Cosa accadrà ora nella dirigenza?

2025-05-12 23:47:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport:Le dimissioni di Francesco Calvo sono un giallo che si apre a due giornate dalla fine del campionato, con la Champions ancora da conquistare e lo sponsor di maglia da annunciare, magari in tempo per il Mondiale per Club. Il responsabile del marketing bianconero è uno dei quattro consiglieri federali della Figc in quota Serie A: avrebbe annunciato di voler lasciare la Juventus e voci molto accreditate lo danno vicino all’Aston Villa. Per la Juventus si aprono dunque due fronti: da una parte trovare un altro responsabile commerciale, dall’altra correre il rischio di perdere un uomo nel consiglio della Figc. Anche se quest’ultima possibilità sarebbe remota se davvero Calvo dovesse andare in Premier League. In quel caso decadrebbe e probabilmente, al suo posto, andrebbe Giorgio Chiellini, che già era in predicato di rappresentare la Juve in Consiglio quando poi era stato scelto Calvo. 🔗Leggi su Justcalcio.com