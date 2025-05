Tutto pronto per il festival di Cannes 78 | srotolato il tappeto rosso

Tutto è pronto per il 78esimo Festival di Cannes! Oggi, 13 maggio, il tappeto rosso è stato srotolato e sistemato sui gradini del Palais des Festivals, dando il via ai preparativi per la cerimonia di apertura. Si preannunciano momenti di grande cinema e celebrazioni indimenticabili nel cuore della Costa Azzurra.

Cannes, 13 mag. (askanews) - Il tappetorosso viene srotolato e installato sui gradini del Palais des festivals, a poche ore dalla cerimonia di apertura del 78esimo festival di Cannes.

