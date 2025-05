Tutto pronto al Palais des Festivals | ancora poche ore e si parte!

Il Festival di Cannes 2025 è alle porte, con il tappeto rosso già srotolato al Palais des Festivals. L'attesa cresce mentre gli ultimi preparativi si completano per una cerimonia di apertura che promette scintille. È tempo di svelare le stelle e i film che quest'anno conquisteranno il prestigioso palco della kermesse cinematografica.

(askanews) – Il tappeto rosso viene srotolato e installato sui gradini del Palais des Festivals, a poche ore dalla cerimonia di apertura del Festival di Cannes 2025.

