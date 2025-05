tutto merito di florenzi theo hernandez non resiste e scoppia a ridere

Nella Finale di Coppa Italia contro il Bologna, un momento di ilarità ha catturato l'attenzione: Florenzi, dalla panchina, riesce a strappare un sorriso a Theo Hernandez. Con le ultime tre partite di Serie A all'orizzonte, il Milan si prepara a concludere una stagione ricca di emozioni e sfide.

L'episodio non è passato inosservato. Florenzi si rende protagonista dalla panchina e fa sorridere Theo Hernandez Finale di Coppa Italia contro il Bologna poi le ultime due di Serie A contro Roma e Monza, queste le ultime tre partite da disputare per il Milan prima di chiudere una stagione che definire altalenante è un eufemismo..