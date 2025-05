‘Tutti in campo’ a Milano il calcio che unisce | una giornata di sport inclusione e festa

Milano si prepara ad accogliere "Tutti in Campo", un evento che trasforma il calcio in un potente strumento di inclusione e solidarietà. Il 17 maggio 2025, il centro sportivo Sandro Pertini di Cornaredo diventerà il palcoscenico di una festa che celebra la cittadinanza attiva, coinvolgendo dodici squadre composte da atleti di ogni età e provenienza.

Milano, 13 maggio 2025 – 'Tutti in campo' a Milano. Il 17 maggio 2025 il centro sportivo Sandro Pertini di Cornaredo ospiterà un evento che non è solo un torneo di calcio, ma una celebrazione dei valori dell'inclusione, della solidarietà e della cittadinanza attiva. Dodici squadre composte da atleti con disabilità, volontari, famiglie e studenti si sfideranno in una giornata all'insegna dello sport integrato, trasformando il terreno di gioco in un laboratorio di relazioni autentiche e crescita reciproca.Promosso dagli studenti e dalle studentesse dell'ITS Jobs Academy Lombardia in collaborazione con il CSI – Comitato di Milano, 'Tutti in campo' nasce con l'obiettivo di valorizzare le diversità e creare un contesto in cui ciascuno possa esprimersi attraverso il linguaggio universale dello sport.