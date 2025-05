Tutti i numeri degli attacchi cyber contro l’Italia nel 2024

Nel 2024, l'Italia ha affrontato un incremento allarmante degli attacchi cyber, rivelando la vulnerabilità del paese di fronte a minacce sempre più sofisticate. Secondo Bruno Frattasi, direttore generale dell’Agenzia per la Cybersecurity, l'anno si distingue per l'intensificazione degli attacchi, alimentati dall’evoluzione delle tecnologie e dalla crescente audacia degli attori malevoli.

“Più intenso e massivo delle nuove tecnologie, il 2024 si conferma come un anno di sfide in cui gli attori malevoli hanno continuato a utilizzare – sarebbe meglio dire a sfruttare – il dominio cyber per perseguire i propri obiettivi”. A dirlo è Bruno Frattasi, direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale nell’introduzione della relazione annuale che l’agenzia ha consegnato oggi al Parlamento.I numeridegliattacchiNel corso dell’anno scorso l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha monitorato ben 1.979 eventi cyber (erano stati 1.411 nel 2023, quindi l’aumento è stato del 40%), mentre gli incidenti sono stati 573 (+89% rispetto al 2023, quando erano stati 303). Le vittime sono state 2.734. Inoltre, l’Agenzia ha diffuso oltre 53.000 alert (+157%) per segnalare potenziali compromissioni o fattori di rischio ai soggetti monitorati. 🔗Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Tutti i numeri degli attacchi cyber contro l’Italia nel 2024

