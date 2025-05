Tutti contro Marelli | il moviolista di Dazn e le contraddizioni nei diverbi con Ranieri e Conte

Luca Marelli, moviolista di DAZN, si trova al centro di accese controversie nel mondo del calcio, coinvolto in diverbi con allenatori come Ranieri e Conte. Il dibattito sul VAR e le sue decisioni solleva interrogativi e provocazioni, mettendo in luce le contraddizioni di un ruolo critico e spesso contestato. Quali sono le sue responsabilità e il suo impatto sulle decisioni in campo?

Var o non Var, questo è il problema. Soprattutto per Luca Marelli che, piuttosto che in un dubbio amletico, è finito per scatenare l’ira di un altro allenatore di Serie A. L’ex arbitro, con una carriera di appena tre anni nel massimo campionato e oggi opinionista per Dazn con compiti di moviola, è stato protagonista di un’accesa lite con l’allenatore della Roma Claudio Ranieri al termine della partita persa dai giallorossi contro l’Atalanta per 2-1. Più che il risultato, che rischia di compromettergli il cammino verso l’Europa, a far scattare l’ira del tecnico di Testaccio è stato il rigore, prima fischiato dal direttore di gara Simone Sozza e poi tolto dal Var dopo l’on field review, per un contatto tra Mario Pasalic e Manu Kone. «Giusto richiamarlo al monitor», ha commentato Marelli. Eppure, per un caso simile, a novembre aveva litigato in diretta con Antonio Conte, dando una versione che a risentirla adesso suona come contraddittoria rispetto all’ultimo episodio. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Tutti contro Marelli: il moviolista di Dazn e le contraddizioni nei diverbi con Ranieri e Conte

