Tutti a tavola per Davide Astori In aiuto dei bambini più sfortunati

Il pranzo "Tutti a tavola per Davide Astori" si è trasformato in un evento carico di emozioni e solidarietà, ospitato nella splendida Fattoria di Vignamaggio. In un'atmosfera primaverile, amici e sostenitori si sono uniti per onorare la memoria dell'ex capitano della Fiorentina, raccogliendo fondi per i bambini più sfortunati, per continuare a diffondere il suo spirito generoso.

Il sole alto sulle colline del Chianti, i profumi della primavera, i colori di una domenica speciale. Erano veramente in tanti al pranzo organizzato nella Fattoria di Vignamaggio da Marco Pratesi, come omaggio all’ex capitano della Fiorentina DavideAstori, scomparso prematuramente, ma ancora oggi vivo nel cuore di tanti. A partecipare Bruno Astori, per quella che è stato anche un importante evento di solidarietà a favore della Fondazione Cure2Children. Tifosi, amici, rappresentanti delle istituzioni, volti noti della moda e della cultura si sono stretti intorno allo stesso tavolo, con il desiderio di ricordare Davide con gesti concreti di amore e generosità.Il ricavato della giornata contribuirà infatti ai progetti di Cure2Children a sostegno dei bambini affetti da tumori nei Paesi meno fortunati: "La partecipazione è stata davvero commovente – ha affermato Pratesi – e la presenza di Bruno Astori, che ha voluto onorare una promessa fatta da Davide stesso prima della sua scomparsa, ha dato un valore inestimabile a questa giornata". 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tutti a tavola per Davide Astori. In aiuto dei bambini più sfortunati

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Un pranzo nel cuore del Chianti per ricordare Davide Astori e salvare vite - A Vignamaggio, tra emozioni, solidarietà e magia, un evento in memoria del Capitano viola che ha unito istituzioni, amici e famiglie per sostenere la missione della Fondazione Cure2Children ... 🔗msn.com

A Greve un pranzo in memoria di Davide Astori, a sostegno di Cure2Children - Domenica 11 maggio 2025, alla suggestiva Fattoria di Vignamaggio (Greve in Chianti), si terrà un pranzo in memoria di Davide Astori ... collettivo a Davide, e a tutti i bambini che meritano ... 🔗gonews.it

Davide Astori, processo bis: «Falsificato un certificato». Chiesti fino tre anni e mezzo per i medici imputati di falso - Nel secondo processo legato alla tragica scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina deceduto il 4 marzo 2018 durante il ritiro della squadra a Udine, la Procura di Firenze ha avanzato ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Wikideal: il primo assistente allo shopping su Amazon dove trovi tutti i tipi di sconti

Lo shopping online è ormai entrato a far parte delle abitudini delle persone, diventate sempre più esigenti in fatto di acquisti sul web.