tutte le star attese sul red carpet del festival di cannes 2025

Il Festival di Cannes 2025 si preannuncia scintillante con un red carpet affollato di stelle. Juliette Binoche presiede la giuria, mentre Tom Cruise inaugura l’evento. Robert De Niro riceverà la Palma onoraria, e tra gli attesi ci sono Scarlett Johansson, Robert Pattinson e Jennifer Lawrence. L'Italia brilla con Valeria Golino, Elodie e Matilda De Angelis in gara.

Juliette Binoche guida la giuria, Tom Cruise apre il Festival, De Niro riceve la Palma onoraria. Attesi sul red carpet Scarlett Johansson, Robert Pattinson e Jennifer Lawrence insieme per la prima volta, e l'Italia in gara con Valeria Golino, Elodie e Matilda De Angelis

