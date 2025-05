Tutte chi na notte! in scena al tetro Marrucino

Il 16 maggio 2025, alle 21, il Teatro Marrucino ospiterà "Tutte chi na notte!", un'opera originale di Romina Candelori e Tonino Ranalli, diretta da Betty Gianforte. Ultimo spettacolo in gara per il prestigioso "Premio Marrucino", promette emozioni e risate in una serata di teatro amatoriale da non perdere.

La rassegna di teatro amatoriale "Premio Marrucino" 2025 prosegue venerdì 16 maggio 2025 alle ore 21 con lo spettacolo "Tutte chi na notte!", scritto da Romina Candelori e Tonino Ranalli e con la regia di Betty Gianforte. Lo spettacolo sarà l'ultimo a gareggiare per aggiudicarsi il Premio.

