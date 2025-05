Tutta l’Italia chi la canta? Chi è la voce del brano di Gabry Ponte? Si tratta del marito di Giusy Ferreri?

“Tutta l’Italia”, il brano di Gabry Ponte, ha conquistato il pubblico diventando uno dei tormentoni dell'anno, grazie alla sua melodia coinvolgente. Presentato in anteprima al Festival di Sanremo 2025, la voce che lo interpreta è quella di Giovanni Ferreri, marito di Giusy Ferreri. Scopriamo come questo pezzo abbia già lasciato il segno nella musica italiana.

È uno dei brani più orecchiabili dell'anno e ha lasciato il segno già dal suo debutto fuori gara sul palco del Festival di Sanremo 2025. "Tuttal'Italia", firmata da GabryPonte, è diventata rapidamente un tormentone grazie al suo ritmo trascinante tra tarantella e pizzica, e a un ritornello ipnotico che ripete «Tuttal'Italia, Tuttal'Italia» come fosse un inno popolare da stadio.Ma dietro la consolle del celebre DJ torinese, c'è anche un cantante mascherato. E qui nasce la curiosità: chi è davvero quella voce? E ancora: c'è davvero un legame tra l'interprete del brano e la cantante GiusyFerreri?Chi canta "Tuttal'Italia" di GabryPonte?Il brano "Tuttal'Italia", uscito lo scorso 31 gennaio, è stato scritto da GabryPonte insieme a Andrea Bonomo ed Edwyn Roberts. Ma a prestare la voce al brano – pur non essendo ufficialmente accreditato come interprete – è proprio Andrea Bonomo, autore e cantante originario di Gallarate (Varese).

Eurovision: Gabry Ponte trionfa al San Marino Song Contest 2025 con Tutta l'Italia

Il celebre DJ e produttore italiano Gabry Ponte ha vinto il San Marino Song Contest 2025 con il brano "Tutta l'Italia", guadagnandosi il diritto di rappresentare San Marino all'Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea.