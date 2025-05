Tute gialle in trasferta all’Elba | Messe a frutto le conoscenze in tema di incendi boschivi

Nove volontari di Protezione Civile dei gruppi di Casaletto Lodigiano, Somaglia e Unione Nord Lodigiano hanno recentemente svolto una missione all'Isola d'Elba, dove, oltre a fornire assistenza durante la Capoliveri Legend Cup, hanno messo a frutto le loro competenze in materia di incendi boschivi. Sono rientrati da Piombino domenica sera.

Sono rientrati domenica sera da Piombino i nove volontari di Protezione Civile dei gruppi di Casaletto Lodigiano, Somaglia e dell’Unione Nord Lodigiano, andati in trasferta all’Isola d’Elba per fornire assistenza durante la quindicesima edizione della Capoliveri Legend Cup, tappa del mondiale di Mountainbike a cui hanno partecipato quasi tremila ciclisti. I nove, intervenuti come volontari dell’associazione La Racchetta Sezione Elba, che si occupa di prevenzione, avvistamento, controllo e lotta attiva agli incendiboschivi sull’isola, hanno potuto mettere a frutto le loro conoscenze e le loro nozioni di antincendio boschivo (AIV) e di presidio del territorio, in una zona dell’isola particolarmente soggetta al rischio incendi nel periodo estivo."Siamo riusciti a coprire tutto il tragitto lungo più di 65 km – racconta Diego Soldan, vicecoordinatore del gruppo di Casaletto Lodigiano –. 🔗Leggi su Ilgiorno.it