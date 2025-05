Tuscany Trail 2025 | 6mila ciclisti da 50 paesi invadono la Toscana

La Toscana si prepara a un'invasione di passione e avventura: dal 21 al 28 maggio 2025, oltre 6.000 ciclisti da 50 paesi parteciperanno al Tuscany Trail. Questo evento di bikepacking rappresenta un'occasione unica per esplorare le bellezze del territorio, unendo sport e natura in un'esperienza indimenticabile.

FIRENZE – La Toscana si prepara ad accogliere un’onda di oltre 6mila sportivi provenienti da 50 nazioni per l’edizione 2025 del TuscanyTrail, in programma dal 21 al 28 maggio. Questo evento di bikepacking si conferma come un appuntamento di riferimento internazionale, celebrando l’essenza più autentica del cicloturismo e consacrando la regione come meta d’eccellenza per gli amanti della bicicletta.La manifestazione, che vedrà la sua base logistica a Campiglia Marittima, registra una partecipazione globale di grande rilievo. Se il 50% degli iscritti proviene dall’Italia, il restante 50% testimonia l’attrattiva internazionale dell’evento, con una significativa presenza di ciclisti da tutto il mondo.Per l’edizione 2025, gli organizzatori propongono due affascinanti itinerari: il classico TuscanyTrail di 450 chilometri, un percorso ormai iconico per gli appassionati, e una novità, una versione più accessibile di 160 chilometri, pensata per avvicinare nuovi cicloturisti a questa esperienza unica. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it