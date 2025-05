turri le tribune saranno demolite e il palazzetto resta senza depositi

Le tribune del Turri, destinato alla demolizione, lasceranno il palazzetto dello sport privo di depositi. Questo paradosso emerge nel recente bando di gestione, in cui si concede l'uso dei magazzini sotto le gradinate a chi gestirà l'impianto, sollevando interrogativi sulla logica delle scelte dell’amministrazione.

Le tribune del Turrisarannodemolite. Eppure facevano comodo, visto che l’amministrazione concede i magazzini che si trovano sotto alle gradinate a chi gestirà il palazzetto dello sport. E’ il controsenso del bando di gestione dell’impianto, pubblicato nei giorni scorsi, e messo in evidenza dal capogruppo di Scandicci Civica, Giovanni Bellosi. "Abbiamo sempre dato per scontato – ha detto Bellosi – che le tribune dell’ex Turri sarebbero state demolite una volta terminata la nuova Fermi. Pensavamo fosse solo questione di tempo: del resto chi mai può pensare di tenere in piedi, in centro città, le tribune di un campo da calcio che non c’è più? Eppure chi si aggiudicherà il palazzetto avrà in gestione anche un locale sottotribuna dell’ex Turri; la concessione complessiva sarà di 4 anni prorogabile ad altri 4. 🔗Leggi su Lanazione.it