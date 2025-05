Turismo sportivo in Italia un indotto di 75 miliardi

Il turismo sportivo in Italia sta vivendo un'espansione notevole, generando un indotto di 75 miliardi. Nel 2024, 556mila viaggiatori internazionali hanno scelto il Bel Paese per le loro vacanze all'insegna dello sport, con un incremento del 4,7% rispetto all’anno precedente, sottolineando l'interesse crescente per esperienze turistiche uniche e attive.

Cresce significativamente in Italia il Turismosportivo, nel 2024 sono stati 556mila i viaggiatori internazionali che hanno scelto una vacanza sportiva nello Stivale, con un aumento del 4,7% rispetto al 2023, secondo i dati di Enit. Un trend che registra una aumentata domanda di esperienze turistiche legate allo sport, che spaziano dagli eventi veri e propri alle attività ricreative.

