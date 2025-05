Turismo in Italia | attesi 658 milioni di turisti per l' estate 2025 secondo Demoskopika

L'Italia si prepara ad accogliere 65,8 milioni di turisti questa estate, con un aumento del 3,4% rispetto allo scorso anno. Le stime di Demoskopika, riportate da ANSA, anticipano un trend positivo per il settore turistico, con 267,4 milioni di presenze, a conferma dell'attrattiva del Bel Paese per visitatori di tutto il mondo.

Flussi turistici ancora in crescita nell'imminente stagione estiva. Emerge dalle stime dell'istituto Demoskopika che l'ANSA pubblica in anteprima. Quest'estate sono attesi 65,8 milioni di turisti e 267,4 milioni di presenze, con un incremento rispettivamente pari al 3,4% e al 2,1% rispetto alla stessa stagione del 2024, segnata da 63,6 milioni di arrivi e quasi 262 milioni di pernottamenti. In altri termini, a optare per una vacanza nelle località del Belpaese, tra giugno e settembre, sarebbero circa 2,2 milioni di turisti in più generando un incremento di 5,4 milioni di notti nel comparto alberghiero ed extra-alberghiero.La buona notizia è che i ricercatori dell'istituto prevedono una ripresa del mercato domestico, che gli anni scorsi viaggiava un po' a rilento, con 30,1 milioni di arrivi (+5,5% sul 2024) e 129,5 milioni di presenze (+4,9%). 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Turismo in Italia: attesi 65,8 milioni di turisti per l'estate 2025 secondo Demoskopika

