Turismo i dati di Bari | +30% di pernottamenti in un anno Più stranieri italiani in calo

Nel corso dell'ultimo anno, Bari ha registrato un incremento significativo del 30% nei pernottamenti. A sorpresa, è aumentato il numero di turisti stranieri, con una crescente presenza di visitatori polacchi, mentre si è assistito a un calo dei turisti italiani. Questi dati, presentati recentemente, offrono una panoramica interessante sul panorama turistico della città.

