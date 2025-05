Turchia Ucraina e Perù i primi viaggi del Pontefice Ma l’America si allontana

I primi viaggi del Papa in Turchia, Ucraina e Perù segnano un'intensa attività diplomatica, ma gli Stati Uniti sembrano allontanarsi. La telefonata di Zelensky per invitare il Pontefice a Kiev e la promessa fatta a una giornalista a Lima evidenziano un impegno, mentre la visita nel suo Paese d’origine resta un tema delicato e lontano.

La telefonata di Zelensky che l’ha invitato a Kiev, poi la promessa alla giornalista di Lima. “Non presto” nel suo Paese d’origine 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Turchia, Ucraina e Perù i primi viaggi del Pontefice. Ma l’America si allontana

