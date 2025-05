Tumori | tra vela e laboratori torna ‘sAil Camp’ per la riabilitazione psicologica

Il 'sAil Camp' torna quest'anno con l'obiettivo di supportare la riabilitazione psicologica dei pazienti onco-ematologici. Attraverso attività di vela e laboratori, il progetto mira a migliorare la qualità della vita quotidiana, favorendo la connessione con se stessi e il proprio vissuto. Un'iniziativa fondamentale per ritrovare serenità e autostima.

(Adnkronos) – Favorire un processo di riabilitazionepsicologica per i pazienti onco-ematologici, per stare meglio nella quotidianità ed entrare in relazione con se stessi e con il proprio vissuto. E' questo l'obiettivo di 'sAil Camp', progetto di riabilitazionepsicologica promosso dall'Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma e rivolto ai pazienti onco- . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

