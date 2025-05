Tumori psicologa Nestola | Fondamentale informare pazienti e familiari su prevenzione

La dottoressa Nestola sottolinea l'importanza cruciale della prevenzione nella lotta contro i tumori. Informare pazienti e familiari non solo sui fattori di rischio, ma anche sul supporto psicologico e sulla costruzione di reti sociali, è fondamentale per affrontare la malattia oncologica in modo globale e efficace.

(Adnkronos) – "La prevenzione è un aspetto importantissimo nella malattia oncologica. Occorre cercare di arrivare a tutti i pazienti e ai loro familiari, per cercare di dare un aiuto dal punto di vista della prevenzione, dal punto di vista psicologico e anche per creare delle relazioni sociali e contrastare l'isolamento del paziente oncologico che a . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

