Tumori psicologa Nestola | Fondamentale informare pazienti e familiari su prevenzione

La prevenzione nei tumori è cruciale e richiede un'informazione adeguata per pazienti e familiari. La psicologa Nestola sottolinea l'importanza di aumentare la consapevolezza e l'impegno in questo ambito, per garantire un supporto efficace nella lotta contro la malattia oncologica. Solo così possiamo migliorare la qualità della vita e il benessere di tutti coloro che ne sono colpiti.

'Inizia ad esserci consapevolezza sulla sua importanza ma bisogna continuare a impegnarsi per essere sempre più efficaci' Roma, 13 mag. (Adnkronos Salute) - "La prevenzione è un aspetto importantissimo nella malattia oncologica. Occorre cercare di arrivare a tutti i pazienti e ai loro familia 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Tumori, psicologa Nestola: "Fondamentale informare pazienti e familiari su prevenzione"

