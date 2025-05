Tumori oncologa Leo | Oltre un terzo si possono bloccare con la prevenzione

La prevenzione è essenziale nella lotta contro i tumori, con oltre un terzo dei casi potenzialmente evitabili. Secondo l'oncologa Leo, seguire i "9-10 comandamenti" della prevenzione, che includono una dieta mediterranea, l'abbandono del fumo e la protezione dal sole, può fare la differenza nella salute individuale e collettiva.

(Adnkronos) – "La prevenzione è fondamentale, se consideriamo che più di un terzo dei Tumoripossono essere bloccati nell'insorgenza seguendo i 9-10 comandamenti della prevenzione: in primis la dieta mediterranea, l'abolizione al fumo, il proteggersi dal sole, l'allattamento e rispondere alle vaccinazioni, considerando che molti Tumori dell'età giovanile sono dovuti all'Hpv. Ricordiamo anche quanto la . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

