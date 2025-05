Tumore vescica oncologo De Giorgi | Neoplasia comune puntare su prevenzione

Il tumore della vescica rappresenta una delle neoplasie più comuni e s'inscrive tra le prime cause di preoccupazione oncologica. Durante la tappa leccese del tour di sensibilizzazione "Non girarci intorno", l'oncologo De Giorgi ha sottolineato l'importanza di puntare sulla prevenzione, evidenziando i rischi legati a fumo e sostanze tossiche nell'ambiente.

