Tsunami nel Pd riformisti contro Elly | sul lavoro voteremo tre no non serve agitare vecchi simulacri

Un'ondata di dissenso scuote il Partito Democratico: l'ala riformista si schiera contro Elly Schlein sul referendum sul lavoro. In un intervento su Repubblica, europarlamentari e deputati annunciano il loro voto contrario e criticano l'approccio della segretaria, sottolineando che agitare vecchi simulacri non è la soluzione. La frattura si fa sempre più evidente.

Sono usciti allo scoperto e hanno scatenato uno Tsunami. Europarlamentari e deputati dell’area riformista del Pd prendono carta e penna e dalle colonne di Repubblica spiegano perché scaricheranno Elly Schlein sull’appuntamento referendario. La segretaria c’ha messo la faccia, convertita sulla via di Landini, e ora si trova alle prese con l’ammutinamento di mezzo partito deciso a non votare i quesiti sul lavoro.Referendum, i riformisti scaricano Schlein sul Jobs Act“L’8 e il 9 giugno andremo a votare. Non solo perché è un dirittodovere costituzionale, ma perché la partecipazione è il cuore di una democrazia. voteremo sì al referendum sulla cittadinanza, che risponde alle attese di milioni di persone, discriminate nei loro diritti. E sì al quesito sulle imprese appaltanti, in un paese con una intollerabile strage quotidiana di morti sul lavoro”. 🔗Leggi su Secoloditalia.it