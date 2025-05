Trump | Possiamo raggiungere Pace in MO

Nel suo discorso al Business Forum, il presidente americano Trump ha evocato un futuro di pace e opportunità nel Medio Oriente, dichiarando che, dopo decenni di conflitti, è finalmente possibile realizzare il sogno di una terra di sicurezza, armonia e innovazione per le generazioni future. Un messaggio che invita a riflettere sul potenziale di cambiamento nella regione.

17.50 "Dopo tanti decenni di conflitto, finalmente è alla nostra portata raggiungere quel futuro che le generazioni prima di noi potevano solo sognare:una terra di Pace,sicurezza,armonia,opportunità,innovazione e successi proprio qui nel MO".Così il presidente Usa,nel suo discorso al Business Forum a Riad. "Sono qui non solo per condannare le scelte passate dei leader iraniani, ma per offrire loro una nuova e migliore strada verso un futuro molto più promettente"."Pronto ad aiutare il Libano per un futuro di sviluppo e Pace". 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

